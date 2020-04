Le nouvel emploi du temps des familles confinées, sacrément rythmé !

7H La messe du Pape de KTO sur Aleteia

Confinés en famille, les journées passent vite… ou pas ! En tout cas, les solutions pullulent sur les écrans, devenus essentiels pour travailler, se divertir ou même prier ! Découvrez une journée « type » d’une vie de confinement en version « idéale », même si nous sommes à présent tous conscients que la perfection n’est pas de ce monde, et que chacun fait au mieux, avec ses moyens, ses besoins, et sa motivation…

Papa est lève-tôt, il vaut mieux s’il veut avancer sur ses dossiers avant de partager son ordinateur, alors il en profite pour se connecter sur Aleteia qui retransmet chaque matin en direct la messe privée du pape François proposée par KTO. Messe dite « privée » car jusqu’au coronavirus, seuls quelques « happy-fews » pouvaient y assister… À présent, c’est le monde entier qui peut s’unir à sa prière, ce qui est tout de même assez unique !

8H30 Abdos-fessiers avec Sandrine

Capture Youtube

Ce n’est pas parce qu’on est confiné qu’on ne doit plus faire du sport ! Si le coach sportif de la salle de sport des parents est lui aussi en confinement, on peut trouver chaque matin sur Internet un nouveau cours, à faire avec ou sans les enfants. Danse, zumba, cardio, abdo-fessier, il y en a pour tous les profils, sur Facebook, Instagram ou Youtube comme par exemple la chaine Gym direct, aux 400.000 abonnés.

10H Connexion avec la maitresse sur École directe

Maria Symchych I Shutterstock

École directe, Zoom, Teams, Pronote, Lalilo… Il a fallu parfois une bonne semaine, aux parents comme aux enfants, pour comprendre les mystères des connexions en ligne, sur les sites qui ont fleuri, de préférence tous différents d’une école à l’autre et d’une maitresse à l’autre, afin d’assurer la fameuse « continuité pédagogique ». Mais ça y est ! On a récupéré les bons codes, et à peu près compris le fonctionnement, et chaque matin, voila votre ado en « conf call » avec sa classe. Pour les primaires, Blackboard permet même de lever le doigt et de répondre à la maitresse en ligne, tout en engageant un « chatte » avec ses camardes de classe. Le bavardage version numérique en somme. La classe 2.0 est bel et bien née, et les enfants auront au moins fait un bond sur le programme du cours d’informatique !

12H Cours de cuisine avec Cyril Lignac

Capture M6 Cyril Lignac

Il faut bien trouver de l’inspiration, l’heure des repas revient toujours trop vite, surtout à l’heure du confinement en famille nombreuse. Alors on se connecte sur le replay de l’émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Tous les soirs de la semaine à 18h45, il propose une recette en direct avec des ingrédients simples pour des plats du quotidien. Si l’horaire n’est pas toujours pratique pour une famille nombreuse, vive le replay le lendemain ! D’autres nombreux chefs, blogueurs ou amateurs proposent également en ligne leurs idées du jour, trucs ou astuces, pour varier les plaisirs.

14H Télétravail : rendez-vous sur Zoom ou Skype pour une réunion d'équipe

Rido I Shutterstock

Au milieu de ce petit quotidien chronophage, il faut bien travailler un peu ! Alors on tente de récupérer l’ordinateur en organisant pour les enfants un moment calme dans leur chambre (#vieidéale) qui peut aussi se transformer en moment « culture » devant les films culte rediffusés par France 2 (#vieréelle) !

17H Coup de fil aux grands-parents sur WhatsApp ou Facetime

Shutterstock | Prostock-studio

Ils sont confinés, parfois seuls et surtout tristes à la perspective de ne plus voir leurs petits-enfants, alors on organise le rendez-vous quotidien avec cette nouvelle tradition : l’appel de 17h ! Histoire d’entendre les voix, de partager une anecdote, de lire un conte ou même de faire un jeu !

20H Tout le monde au balcon pour applaudir les soignants

Adrià Salido Zarco | NurPhoto

Ou à la fenêtre, pas de sectarisme, il est l’heure d’applaudir les soignants et tous ceux qui se battent pour maintenir les besoins essentiels, comme les coursiers, les personnels des supermarchés ou encore les pompiers. L’heure de témoigner sa reconnaissance, de discuter avec des voisins, voire d’écouter les musiciens du coin… Là encore les initiatives sont nombreuses entre le chanteur d’opéra et le jeune qui projette un court métrage sur l’immeuble d’en face…

20H10 Coronapéro sur Houseparty

Hans Lucas via AFP Depuis le début du confinement les afterworks se font par visio.

Sur Skype, WhatsApp, Facebook, Zoom ou encore Houseparty, très en vogue chez les ados, les app et autres logiciels sont nombreux pour permettre de retrouver sa tribu. Apéro avec les copains de classe, avec les cousins, les fratries éloignés, les amis proches, on peut soit les enchainer, mais le timing est serré, soit attribuer à chacun un jour dans la semaine. On peut aussi trouver des thématiques amusantes : apprendre par cœur un poème, faire un quiz chanson, ou une chorégraphie à filmer, histoire de varier les plaisirs et les conversations …

21H Louange en ligne sur Facebook

DM Une icône, un brin de lumière et une foi grosse comme une graine de moutarde, cela suffit pour louer depuis chez soi.

Si on est encore en forme après son apéro en live, on peut aussi retrouver sa communauté spirituelle, en se connectant avec sa paroisse, nombreuses sont celles qui proposent des vidéos et conférences de carême, ou encore rejoindre son groupe de louange en ligne ou son équipe Notre Dame.

MINUIT Chapelet avec KTO

capture écran

Pour ceux qui ont prolongé leur soirée, un petit coup d’œil vers le ciel avant de s’endormir ? Réciter son chapelet avec KTO pour passer une bonne nuit et se remettre de cette journée finalement bien remplie ! Même pas eu le temps de regarder une série sur Netflix ! Et se dire que ça recommence demain !