Une prière pour confier un couple en difficulté que vous connaissez

Seigneur Jésus,

Ne regarde pas notre pauvreté et notre propre péché,

écoute la prière sincère et suppliante que nous t’adressons

pour N…… et N..… .

Aujourd’hui, leur amour est durement éprouvé,

leur mariage est en danger, leur projet de vie risque de voler en éclat.

Nous te prions avec foi pour qu’ils puissent dépasser cette épreuve,

accueillir et vivifier la grâce du sacrement qui a scellé leur union :

le jour de leur mariage, ils se sont donnés l’un à l’autre, ils t’ont dit oui,

Oui pour vivre et être à ton image, à l’image de la Trinité Sainte.

Au travers de ce sacrement, tu les as bénis et unis pour la vie.

En ton Saint Nom, nous te demandons de les libérer de tout esprit mauvais qui cherche à s’opposer à leur union,

Protège-les des attaques de l’ennemi et protège leurs enfants.

Ravive leur flamme, affermis leur foi,

Guéris leurs blessures, libère-les de leurs péchés,

Prends-les tous deux sur ton cœur aimant et miséricordieux

Conduis-les à y puiser les grâces de Salut,

grâces puissantes de libération et de réconciliation,

grâces de consolation et de bénédiction,

grâces de guérison de leurs blessures.

Accorde-leur le don de l’Esprit-Saint,

Qu’ils se laissent ainsi aimer et toucher par toi,

Qu’ils renaissent sur ce chemin à une vie nouvelle de couple,

Qu’ils goûtent au meilleur vin des Noces, comme à Cana,

Qu’ils puissent ainsi retrouver l’espérance,

en se pardonnant mutuellement, en s’écoutant avec bienveillance,

en se parlant avec délicatesse,

en retrouvant peu à peu leur confiance et leur complicité.

Marie, épouse de l’Esprit-Saint, mère du Sauveur,

nous te confions N…… et N…… : prie pour eux et avec eux,

nous sommes sûrs que tu prendras soin d’eux

comme tu prends soin de nous. Amen