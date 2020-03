Regardez cette icône, elle salue le travail des soignants

On dit souvent qu’une image vaut mille mots. Alors que le corps médical lutte sans relâche pour endiguer l’épidémie de covid-19 , une icône a été réalisée pour leur rendre hommage. Relayée sur les réseaux sociaux, on y voit de gauche à droite saint Luc , patron des médecins, un malade et la Vierge Marie. En haut se trouve Jésus. Si l’auteur de cette icône relayée sur les réseaux sociaux est inconnu, on sait qu’il s’agit d’une icône grecque comme en témoigne les inscriptions.

Si l’auteur semble bien connaître la tradition et les canons de l’iconographie byzantine, plusieurs détails comme le stéthoscope, l’hôpital représenté derrière ainsi que les stylos dans la poche du médecin permettent d’affirmer qu’il s’agit d’une icône moderne. Il semblerait que l’iconographe se soit inspiré de l’icône orthodoxe slave de la Vierge Marie Guérisseuse (ci-dessous) que l’Église orthodoxe russe fête le 1er octobre.