Plus de messes, mais des églises ouvertes

Si, dans l’Hexagone, les messes ne sont plus célébrées devant une assemblée en chair et en os depuis la mi-mars en raison de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses églises restent néanmoins ouvertes. À Paris, 90% d’entre elles gardent leurs portes ouvertes. Et elles continuent à attirer quelques fidèles qui, au détour d’une course de première nécessité, viennent y faire un saut, y cherchant probablement un certain réconfort. À l’image de cet homme assis au milieu de bancs vides dans une église de l’Eure. Tout en encourageant à rester chez soi autant autant que possible, on peut se réjouir de la présence de ces sanctuaires au milieu de nos villes et nos campagnes qui, tels des phares dans la nuit, apaisent ceux qui cherchent le réconfort.