Les Petits Chanteurs à la croix de bois brandissent l’Espérance face au Coronavirus

Leurs têtes blondes et brunes et leurs voix quasi angéliques sont connues du monde entier. Et si, confinement oblige, ils ne peuvent pas donner de concerts aux quatre coins du globe ainsi qu’ils en ont l’habitude, rien n’arrête les Petits Chanteurs à la Croix de Bois . Dans leur vidéo en confinement diffusée sur YouTube, pas de stade ni d’église bourrés à craquer, mais des petits chanteurs filmés depuis chez eux, vêtus de leur traditionnelle chemise bleue claire et de leur pull bleu marine, qui interprètent un chant extrait de leur dernier album Comme un chant d’espérance, sorti à l’été 2019.

Il s’agit du célébrissime « L’Espérance », bien connu des cercles scouts, mais également au-delà. « Reprends courage, l’espérance est un trésor », nous dit ce chant. Ceux que le pape Jean XXIII avait nommés les « missionnaires de la paix » remplissent ici leur mission : ranimer les cœurs et inviter à reprendre courage. Et cela met du baume au cœur.