Covid-19 : demandez à saint Joseph de vous protéger avec cette prière

Bien sûr, Dieu est toujours à nos côtés et compte comme notre plus grand protecteur. Mais Il a aussi conféré aux saints et aux anges un rôle unique, celui d’intercesseurs pouvant invoquer pour nous Sa puissance protectrice quand nous en avons le plus besoin.

Saint Joseph en est un particulièrement célèbre et puissant, lui qui veilla sur Jésus lorsqu’il était enfant. Il le protégea aussi longtemps qu’il le put, avant de mourir paisiblement dans ses bras.

Voici une courte prière qui permet de choisir saint Joseph comme notre saint patron et protecteur personnel, de lui demander d’intercéder pour nous quotidiennement, mais aussi d’affirmer notre engagement à la prière et à la pureté :

O saint Joseph, chaste époux de la Vierge Mère de Dieu,

glorieux avocat de tous ceux qui sont en danger,

ou dans leur dernière agonie,

et fervent protecteur de tous les serviteurs de Marie,

votre tendre épouse,

moi, X., je vous choisis, à compter de ce jour,

en présence de Jésus et de Marie,

comme saint patron et avocat,

afin que je puisse obtenir la grâce d’une belle mort.

Je m’engage fermement à ne jamais vous délaisser,

ni à rien dire ou faire qui aille à l’encontre de votre honneur.

Recevez-moi comme votre constant serviteur,

et recommandez-moi à la constante protection de Marie,

votre chère épouse,

ainsi qu’aux grâces infinies de Jésus, mon Sauveur.

Assistez-moi dans toutes les actions de ma vie.

Je les offre à présent à la gloire éternelle de Jésus et de Marie,

ainsi qu’à la vôtre.

Amen.

