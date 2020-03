La prière du Pape « pour ces familles qui commencent à être dans le besoin face à la pandémie »

Répondre à la pandémie par « l’universalité de la prière »

« Ces jours-ci, dans certaines parties du monde, plusieurs conséquences de la pandémie sont devenues visibles. L’une d’entre elles, c’est la faim », a regretté le pape François samedi 28 mars, au cours de son homélie à la maison Sainte-Marthe, au Vatican. Le Souverain pontife pensait en particulier à ceux qui n’ont pas d’emploi stable ou à ceux qui ne peuvent pas se rendre travailler en ce temps de confinement. Invitant les chrétiens à penser « à l’après » dès maintenant, le pape François souhaite qu’ils prient « pour ces familles qui commencent à être dans le besoin face à la pandémie ».

Ce vendredi 27 mars, à l’occasion de sa bénédiction « Urbi et orbi » depuis une place Saint-Pierre entièrement vide, le pontife a une fois de plus invité les croyants à répondre à la pandémie par « l’universalité de la prière, de la compassion et de la tendresse ». Il a regretté que nous n’ayons pas su « écouter le cri des pauvres et de notre planète gravement malade ». « Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous t’implorons : “Réveille-toi, Seigneur !” », a-t-il déclaré.