Ce n’est pas une vitre qui arrêtera la tendresse

L’image de cette petite fille qui embrasse son père derrière une fenêtre a ému bien au-delà des frontières de l’Écosse. Mila Sneddon, 4 ans, est traitée pour une leucémie diagnostiquée il y a quatre mois. Ses parents ont décidé de l’isoler pour la protéger en raison de sa grande vulnérabilité. Son père Scott et sa sœur Jodie, 16 ans, qui sont encore régulièrement en contact avec le monde extérieur, ont quitté temporairement la maison familiale pour éviter tout risque de contamination inutile, explique Llynda Sneddon, la mère de l’enfant, 36 ans, dans une publication Facebook.

Une décision difficile à prendre mais qui leur semblait être le moindre mal. Llynda est donc restée seule avec Mila et a pu immortaliser à plusieurs reprises les retrouvailles du père et de sa fille séparés par une fenêtre. Elle a choisi de diffuser ces images pour montrer combien, même si c’est parfois difficile, il est important de respecter une certaine distance physique en cette période d’épidémie. Et elle témoigne ainsi que ce n’est pas une simple vitre qui arrêtera la tendresse. De nombreuses situations touchantes sont partagées de cette façon. Un prêtre de Honfleur s’était quant à lui planté devant la fenêtre de son père, résident dans un Ehpad, avec une banderole sur laquelle il avait inscrit « Papa je t’aime ». Le confinement pousse à la créativité.