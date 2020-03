VIDEO. Messe quotidienne du pape : aujourd’hui c’est « le dimanche des pleurs »

L’Evangile de ce cinquième dimanche de Carême portait sur la résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45). Apprenant la mort de son ami, le Christ commence par le pleurer, à rappelé le Souverain pontife. « Je pense à beaucoup de gens qui pleurent : des personnes isolées, des personnes en quarantaine, des personnes âgées seules, des personnes hospitalisées ou en thérapie, des personnes qui voient que, faute de salaire, ils ne pourront pas nourrir leurs enfants », a déclaré le souverain pontife au début de la célébration. Il a exhorté à les accompagner avec « les pleurs du Seigneur ».

Face aux souffrances du monde d’aujourd’hui, il faut savoir pleurer et demander cette grâce au Seigneur, a exhorté l’évêque de Rome. « Jésus n’a pas eu honte de pleurer », a-t-il rappelé, invitant à faire de ce jour le « dimanche des pleurs ». Le chef de l’Eglise catholique a conclu la célébration par une adoration et une bénédiction eucharistique. Avant de chanter l’antienne ‘Je vous salue, Reine du Ciel’, il a récité cette prière :

Mon Jésus, je crois que tu es vraiment présent dans le Saint-Sacrement de l’autel.

Je t’aime par-dessus tout et te désire dans mon âme.

Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur.

Comme je suis déjà venu, je t’embrasse et toutes choses te rejoignent.

Ne laisse jamais cela me séparer de Toi.