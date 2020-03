Italie : Vous ne pouvez pas aller à l’église ? Don Camillo vient vous bénir avec la Madone

Coronavirus ou pas, cela n’a pas arrêté Don Camillo Lancia, le curé de Picciano, un petit village de 1.400 habitants, près de Pescara, pour sortir la statue de la Vierge en procession dans les rues, afin de bénir les habitants confinés chez eux. Un chariot sur roulettes, un petit haut-parleur, la statue de la Madone portant une croix, et voila un Don Camillo plus vrai que nature, équipé pour passer de rues en rues.

Marchant pendant près de deux heures, le curé a porté son message de Foi et d’Espérance en cette période de pandémie. Comme il le raconte au journal local, il a été ému par la réaction des riverains. « Les gens se mettaient à leurs fenêtres, et priaient, c’était très beau, certains étaient tout de même surpris ! » Découvrez la vidéo du Don Camillo qui a déjà été vue et partagée par des milliers de personnes.