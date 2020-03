Fabriquer ses propres masques, c’est désormais possible et encadré

Lire aussi : En Italie, des sœurs bénédictines se mettent à fabriquer des masques à la chaîne

Face à la pénurie de masques, alors que la France est en pleine épidémie de coronavirus , les initiatives personnelles se sont multipliées sur Internet pour confectionner des masques, aux qualités parfois « hétérogènes ». Alors l’Agence Française de Normalisation (l’Afnor), a mis en ligne un mode d’emploi validé et normé, pour confectionner soi-même, ses propres équipements de protection, en toute sécurité.

Un nouveau modèle de « masque barrière »

L’organisme associatif, rattaché au ministère de l’Industrie, propose ainsi de télécharger gratuitement un mode d’emploi pour faciliter et accélérer la fabrication en série ou artisanale d’un nouveau modèle de masque, dit « masque barrière ». Répondant à des critères validés par près de 150 experts, ces masques barrières ont pour ambition d’apporter une protection supplémentaire à toute personne saine, en complément bien sûr, des gestes barrières et de la mesure de distanciation. Comme le précise Rim Chaouy, le responsable de pôle santé et sécurité au travail d’AFNOR et pilote du projet, « ce masque n’exonère à aucun moment des gestes barrières, mais il est une protection supplémentaire pour les personnes saines lorsqu’elles se déplacent ou travaillent ».

Voilà donc enfin une rassurante possibilité, validée et encadrée, de se protéger soi-même pour ne plus prendre de risque, pour soi comme pour ses proches ou même son prochain … À n’en pas douter, de nombreux et généreux particuliers comme entrepreneurs, vont lancer des initiatives de production ! À vos bobines !