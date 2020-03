Pas de messes, pas de quête ? Six idées pour soutenir votre paroisse

1 Utiliser l'application La quête

Les messes publiques n’ont plus lieu et si la question matérielle n’est pas prioritaire, il n’en demeure pas moins que sans quête, la situation peut devenir problématique pour les paroisses, comme les diocèses. L’Église ne vivant que de dons, les fidèles ne doivent pas oublier de la soutenir financièrement. Voici six façons simples de manifester votre soutien à vos prêtres.

Cette application permet de donner chaque dimanche via son smartphone. C’est peut-être le bon moment pour la découvrir et l’adopter, de la part des fidèles, comme des paroisses elles-même ! L’inscription est facile, reste ensuite à choisir sa paroisse.

2 Faire un don direct à la paroisse

Il est également relativement simple de prendre votre téléphone, déjà pour demander des nouvelles à votre curé, en ces temps de confinements, c’est toujours une bonne idée ! Et pourquoi ne pas en profiter pour lui demander le RIB de la paroisse, ou l’ordre à mettre sur le chèque qu’on peut toujours lui envoyer ! Le montant peut correspondre aux offrandes dominicales que l’on donne chaque dimanche (multiplié par le nombre de dimanches confinés ! )

3 Offrir une messe

Offrir une messe en ces temps de coronavirus, n’a jamais été une aussi bonne idée ! Si les prêtres la célèbrent seuls à présent, ils la disent tous les jours, il est donc possible d’en offrir pour ses proches, pour les malades ou encore le personnel soignant. Pour rappel, le montant indicatif pour l’offrande d’une messe est de 18 euros.

4 Participer au denier de l’Église

Le denier de l’Église est vital pour les diocèses. 100% du denier est affecté au traitement des prêtres et des laïcs en mission. D’ailleurs, cela tombe bien, la campagne 2020 vient d’être lancée ! Renseignez-vous sur le site de votre diocèse.

5 Faire une offrande de carême

Nous sommes en quarantaine, confinés mais également au cœur du Carême, où il est particulièrement recommandé aux chrétiens de vivre le jeûne, le partage et l’aumône. Faire une offrande de carême à sa paroisse peut donc être une bonne idée pour mettre en pratique l’aumône.

6 Participer à la quête en ligne directe sur le site de votre paroisse

Certaines paroisses connectées, et elles sont de plus en plus nombreuses, ont mis en ligne une quête en ligne, où il n’a jamais été aussi simple de participer ! Pour les paroisses qui ne savent pas encore faire, le site Credofunding a lancé l’opération: « Aidons nos paroisses: une initiative de quête numérique », qui permet de manière très simple aux paroisses de mettre en ligne sur leur site une page dédiée aux dons des paroissiens.