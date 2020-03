En images : un temps de prière extraordinaire

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Après avoir prononcé une méditation sur l’Evangile de la tempête apaisée, seul face à la place illuminée sous la nuit tombante, le pape est allé se recueillir devant l’icône de la Vierge Salus Populi Romani et le ‘ crucifix miraculeux ‘ connu pour avoir sauvé Rome de la peste en 1522. Il est ensuite entré dans l’atrium de la basilique pour conduire un moment d’adoration et s’est recueilli en silence devant le Saint-Sacrement. Ensuite, c’est au son des cloches de toutes les églises de Rome que le pontife a délivré sa bénédiction Urbi et orbi. Il a béni les fidèles connectés en présentant le Saint-Sacrement ‘à la Ville et au Monde’.