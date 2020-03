Bénédiction Urbi et Orbi : un moment qui a « touché les cœurs »

Bon on est tranquillement posé pour là pour la bénédiction Urbi et Orbi qui sera prononcée par le Pape🙏🏾. #Deusvult✝️#Indulgenceplénière✨#JesusChrist❤️ — John Philippe (@Jp_philou) March 27, 2020

C.

La veillée de prière accompagnée d’une bénédiction Ubi et Orbi donnée par le pape François ce vendredi 27 mars est tout à fait exceptionnelle. Cette bénédiction n’est en effet traditionnellement donnée que deux fois dans l’année, à Pâques et à Noël, ainsi qu’à d’autres occasions spéciales comme l’élection d’un nouveau pontife. Des fidèles du monde entier ont suivi l’événement depuis chez eux, sur une tablette, un téléphone ou un écran d’ordinateur, installés devant leur bureau, dans leur salon ou dans leur coin prière. « Bon on est tranquillement posé là pour la bénédiction Ubi et Orbi qui sera prononcée par le Pape », écrivait un internaute au tout début du temps de prière.

Un moment historique qui en a bouleversé un grand nombre. Beaucoup s’accordent pour qualifier ce moment d’instant « historique » et « unique ». « Un moment de spiritualité historique ! », s’exclame une internaute. « Cette bénédiction exceptionnelle du Pape en communion avec tous les chrétiens du monde était vraiment magnifique », tweete pour sa part un jeune Lyonnais.

Cette bénédiction exceptionnelle du Pape en communion avec tous les chrétiens du monde était vraiment magnifique Gloire à l’Eglise du Christ, Amen #UrbietOrbi — DonPietro (@FinoAllaFine__) March 27, 2020

Lire aussi : Le texte intégral de la méditation du Pape lors de sa bénédiction Urbi et Orbi historique

Nombreux sont ceux qui se sont sentis émus en voyant le pontife argentin, qui semblait peiner à marcher, traverser, seul, l’immense place Saint-Pierre déserte. « Ce soir, il est un père pour tous, debout dans la tempête, encourageant, bénissant et consolant chacun, priant pour tous. Beau, douloureux et fortifiant à la fois », tweete l’abbé Grosjean. « Cérémonie très belle qui a touché les cœurs », note une autre internaute. A n’en pas douter, cette scène historique marquera les esprits pour longtemps.

Très belle homelie du Pape ce soir. Bénédiction Urbi et Orbi . Une indulgence plénière accordée. Cérémonie très belle qui a touché les cœurs — CAPUCHON † = ♥ 7522ن (@MADAMECAPUCHON) March 27, 2020

Nous nous joignons à la prière du pape François devant le Christ Miraculeux qui a sauvé Rome de la grande peste de 1522,et attendons la bénédiction Urbi et Orbi«à la Ville et au Monde»de la place Saint-Pierre à Rome pour la fin du Coronavirus.Un moment de spritualité historique! pic.twitter.com/yvE8YdQGiu — Colette Emile Hayek (@HayekColette) March 27, 2020

Des images historiques et bouleversantes. Le pape, seul, devant cette immense place St Pierre vide, parle au monde. Ce soir, il est un père pour tous, debout dans la tempête, encourageant, bénissant et consolant chacun, priant pour tous. Beau, douloureux et fortifiant à la fois pic.twitter.com/QcTKovjZwK — Abbé Grosjean ن (@abbegrosjean) March 27, 2020

Lire aussi : Revivez la prière et la bénédiction historique du pape François

En images : 27 mars 2020, 18h, à Rome, une veillée de prière historique