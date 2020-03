VIDEO. Les 10 minutes où la France a communié au son des cloches de toutes ses églises

🙏 Pour la France éprouvée, pour les soignants, pour les malades, pour les défunts !

Les cloches des églises de France sonnent à l’unisson ! #coronovarius #soignants pic.twitter.com/YDLauVD3ir — Richard Fournier (@rfour59) March 25, 2020

Les cloches sonnent à Bordeaux ! pic.twitter.com/ryXbJAMmMi — Dominicains Toulouse (@OpToulouse) March 25, 2020

Rendez-vous avec le Pape

Même confinés chez eux, les Français ont de l’imagination pour exprimer leur solidarité envers les malades et le personnel soignant. Ils l’ont encore prouvé ce mercredi 25 mars. À 19h30, les cloches de toutes les églises de France ont retenti pendant dix minutes. Par ce geste, les évêques voulaient manifester le soutien de l’Église « avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays ». En cette fête de l’Annonciation, ils ont également invité les Français, croyants ou non, à déposer des bougies à leurs fenêtres. Sur les réseaux sociaux, le hastag #IlluminonsLAnnonciation a été partagé des milliers de fois.

Ce vendredi 27 mars, les croyants du monde entier auront une nouvelle occasion de prier en communion. Le pape François leur a donné rendez-vous par les médias à 18 heures pour une veillée de prière qu’il animera depuis le parvis de la basilique Saint-Pierre, à Rome. À l’issue de cette cérémonie à suivre en direct sur Aleteia, il donnera exceptionnellement la bénédiction « Urbi et orbi ».