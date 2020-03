VIDEO. Face à la pandémie, le Pape appelle les croyants à « la prière, l’action et la confiance »

« personnes âgées, isolées, qui ne savent pas ce qu’il va se passer (…), ceux qui sont au chômage et qui se demandent comment ils vont nourrir leurs enfants (…), mais aussi « tant de soignants, qui peuvent attraper la maladie ». Face au coronavirus, le Souverain pontife appelle sans cesse les croyants à « la prière, l’action et la confiance ». « Prions le Seigneur de lui faire confiance, afin d’accepter et de surmonter la peur », a-t-il martelé ce jeudi 26 mars.

Bénédiction « Urbi et orbi » exceptionnelle

« De nos jours, il y a tant de souffrance, tant de peur », a regretté le pape François au cours de son homélie, ce jeudi 26 mars. Il a énuméré certaines catégories de la population qui peuvent être particulièrement touchées : les

Hier, il a récité un Notre-Père en communion avec les chrétiens du monde entier, depuis la bibliothèque du palais apostolique du Vatican. Le Saint-Père a également invité tous les fidèles à le rejoindre par le biais des médias pour un moment de prière sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome, le 27 mars prochain à 18h. A cette occasion, il donnera exceptionnellement la bénédiction « Urbi et Orbi ».