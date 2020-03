Et si Covid-19 pouvait nous inspirer autre chose qu’une maladie qui fait beaucoup parler d’elle en ce moment ? C’est ce que suggère Pierre Durieux, responsable des maisons Lazare , qui propose une autre traduction : « Co » comme « Épître aux Corinthiens », « VI », comme « chapitre 6 » et « 19 » comme « verset 19 ».

Et à Co 6, 19, vous trouvez précisément ceci : « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes ». À méditer…