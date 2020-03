Covid-19 : en Bretagne, le pépiniériste fleurit les tombes avec ses invendus

Depuis plus d’une semaine, le carnet de commandes de Romian Banliat, pépiniériste d’Ille-et-Vilaine, est vide à cause du confinement. Seulement, même si le commerce est à l’arrêt, ses 500 plantes continuent à pousser dans ses serres… Mais plutôt que de devoir les jeter dans les jours qui viennent à la poubelle, le gérant de société a décidé de charger son camion de livraison et d’aller fleurir le cimetière de Plerguer, sa commune.

Comme il a l’expliqué au micro de France Bleue, l’idée lui est venue tout naturellement en pensant à ses clients qui « ne pourront pas se recueillir en ce moment sur les tombes de leurs proches ». Sur Facebook, son geste de solidarité a rencontré une véritable adhésion : sa publication a été « likée » depuis lundi par plus de 130.000 internautes et partagée par plus de 70 000 personnes.