Couple : une idée pour changer des soirées Netflix

Actuellement, Netflix fonctionne à plein régime dans les foyers, heureux de pouvoir souffler une fois que les enfants sont couchés. Mais si vous passiez, une fois, une soirée un peu différente, en échangeant sur des sujets vraiment personnels avec votre conjoint ? Des sujets qui passent bien souvent à la trappe en temps normal mais dont le confinement révèle l’importance. « Donner des outils aux couples pour qu’ils vivent au mieux ces semaines et en profitent pour solidifier ou redécouvrir la valeur de leur couple », c’est l’objectif de la créatrice des carnets Syld (« Save your love date »), Soazig Castelnérac, qui met actuellement à disposition gratuitement sur son site un carnet « spécial confinement »

Un rendez-vous pour aider les couples à partager leurs angoisses et leurs besoins, à organiser le quotidien pour que chacun y trouve sa place et à désamorcer les conflits en les anticipant. Les questions sont très concrètes et invitent à remettre en perspective une routine qui pourrait s’installer subrepticement : « Comment puis-je agir pour participer à l’effort collectif ? », « Quels efforts suis-je prête à faire pour que ce confinement se passe au mieux ? », « Quelles situations pourraient nous mettre en conflit ? », « Quels talents puis-je mettre à disposition pendant ce confinement ? »… Autant de questionnements qui poussent à réfléchir sur soi, ses désirs, ses efforts et à les partager en couple pour mieux se connaître, s’entraider et s’encourager.