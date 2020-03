Coronavirus : en Charente, le personnel d’un Ehpad se confine avec les résidents

Pour protéger les résidents et leurs familles de l’épidémie de coronavirus, dix-huit membres du personnel d’un Ehpad de Mansle (Charente) ont décidé de se confiner volontairement dans leur établissement raconte le 20h de TF1 . L’initiative est venue du directeur qui a proposé cette organisation à ses équipes, sur la base du volontariat. La première équipe qui a accepté, rapidement et avec engagement, s’est donc installée dans les murs même de l’Ehpad, et sera remplacée dans 15 jours par une seconde.

La mairie a fourni des matelas, le personnel est venu avec ses draps, duvets, serviettes, et tous ont trouvé une place pour se loger, dans les couloirs ou même dans la chapelle ! C’est le personnel resté à l’extérieur qui assure la livraison des produits de première nécessité. Mais ils laissent les produits devant la grille, fermée à clé, afin de ne prendre aucun risque. Le personnel volontaire, interrogé par la presse, se dit « soulagé de ne prendre le risque de contaminer les résidents en restant avec eux ». De leur côté, les 59 résidents voient ainsi leurs repères peu changer, grâce à ces équipes qu’ils connaissent bien.

Situation inquiétante dans les Ehpad

Une belle initiative donc, porté vers le soucis des autres, alors que la situation dans de nombreux Ehpad est particulièrement problématique ces derniers jours. Les professionnels des Ehpad viennent à ce titre d’envoyer une lettre au ministre de la Santé, Olivier Veran, craignant qu’il y ait 100.000 morts du coronavirus dans leurs établissements si des mesures immédiates de protection ne sont pas prises, comme la livraison de masques.

Les chiffres ne cessent d’augmenter, et dans certains établissements, la moitié des résidents seraient infectés par le coronavirus, l’ambiance est donc à l’inquiétude pour les résidents, les soignants mais également les familles, privées de visites. En effet, depuis le 10 mars dernier, toutes les visites de personnes extérieures dans les Ehpad et les unités de soins de longue durée (USLD), sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Dans les « résidences autonomie », ces visites restent « fortement déconseillées » même si des exceptions peuvent être décidées au cas par cas, la décision étant laissée à l’appréciation du directeur d’établissement.