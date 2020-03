À 12h ce vendredi, prenez le temps de prier pour les chrétiens persécutés

Alors que les neuvaines et autres chaînes de prière se multiplient depuis le début de l’épidémie de coronavirus, nombreux sont ceux à porter dans leur cœur les malades, leurs familles et les soignants. Mais la situation actuelle ne doit pas faire oublier les millions de personnes persécutées au nom de leur foi. Aujourd’hui, 200.000 millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre librement leur foi, d’après le dernier rapport de l’AED “Persécutés et Oubliés”.

Pour leur rendre hommage, l’Aide à l’Église en détresse (AED) organise chaque année “La Nuit des Témoins”, plusieurs soirées destinées à rendre hommage aux chrétiens persécutés à travers le monde pour leur foi. Si l’événement a été annulée en raison de l’épidémie de covid-19, l’association a néanmoins décidé de les porter dans la prière en organisant ce vendredi 27 mars à midi un temps de recueillement auquel chacun est invité à se joindre malgré le confinement.

Pour y participer vous pouvez soit vous rendre sur la page Facebook de l’AED à midi sur laquelle un hommage sera diffusé en direct depuis la chapelle de l’association, soit réciter la prière des martyrs ci-dessous, depuis votre lieu de confinement. Pour matérialiser ce rassemblement spirituel, l’AED propose à ceux qui le désire de se géolocaliser en remplissant un formulaire.

“Je me réjouissais de vous voir à l’occasion de la Nuit des Témoins, et de partager mon témoignage de vie au Burkina Faso, dans le contexte plus large du Sahel”, confie Julienne Nikiema, sœur de la Congrégation des Sœurs de Notre Dame du Lac Bam (Burkina Faso) qui devait intervenir au cours de ces soirées. “Mais l’homme propose et Dieu dispose. Je vous encourage vivement à rester fermes dans la foi. Que cette maladie avec ses causes et conséquences ne soit pas pour nous une occasion de chute mais une croix que nous portons avec Jésus-Christ. Je vous souhaite bon courage, que Dieu nous protège contre cette pandémie et qu’il nous vienne en aide le plus vite possible, si telle est Sa volonté”.

Prière des martyrs Seigneur,

sur les cinq continents, en haine de la foi,

tant de chrétiens sont menacés, persécutés.

Signes de contradiction, animés du seul désir d’aimer,

ils meurent pour toi qui es l’Amour.

Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs,

aveuglés par la haine et la violence.

Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes

les mènent sur un chemin de conversion. Vierge Marie,

toi qui la première éprouvas dans ta chair le glaive,

invoque pour nous l’Esprit de force,

qu’il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté,

qu’il renouvelle notre foi

et nous donne le désir de témoigner,

en toutes circonstances, que le Christ est Seigneur. Amen

