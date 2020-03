Et si vous contaminiez un hôpital… par vos prières ?

Avec l’épidémie de coronavirus, beaucoup de personnes se sentent impuissantes ; elles ont le désir de se rendre utiles mais ne savent pas comment s’y prendre. Elles savent que de nombreux soignants se donnent corps et âme dans des hôpitaux surchargés mais n’ont pas les moyens de les soulager comme elles le souhaiteraient.

Face à cette réalité, une proposition a émergé qui circule sur les réseaux sociaux. Le principe est simple : il s’agit de choisir un hôpital près de chez soi ou un auquel l’on tient particulièrement, puis de le contaminer. Mais attention, pas par les microbes mais par la joie et la prière. Après avoir choisi son hôpital, chacun peut ainsi diriger ses prières vers lui et offrir ses joies et ses peines de la journée pour ses soignants et pour tous ceux qui gravitent dans son secteur.