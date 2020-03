Covid-19 : le pape François rappelle l’importance de « se tourner vers le Père »

Chers frères et sœurs,

Aujourd’hui, nous nous sommes unis, chrétiens du monde entier, pour prier ensemble le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée.

Enfants confiants, nous nous tournons vers le Père. Nous le faisons tous les jours, plusieurs fois par jour; mais en ce moment, nous voulons implorer la miséricorde pour l’humanité sévèrement frappée par la pandémie de coronavirus. Et nous le faisons ensemble, chrétiens de chaque église et communauté, de tous âges, langues et nationalité.

Prions pour les malades et leurs familles; pour le personnel soignant et ceux qui les aident; pour les autorités, les forces de l’ordre et les bénévoles; pour les responsables de nos communautés.

Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous célèbrent l’Incarnation de la Parole dans le sein de la Vierge Marie, quand dans son « Me voici », humble et total, le « Me voici » du Fils de Dieu se reflétait. Nous aussi nous nous remettons en toute confiance entre les mains de Dieu et avec un seul cœur et une seule âme, nous prions.