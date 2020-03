Chronique de la France confinée (2). Il faut cultiver son jardin

Lire aussi : Chronique de la France confinée (I). Un souverain silence

La Chine a décidément beaucoup à nous apprendre, elle qui colporte ce dicton pas très chrétien, mais plein d’une forme de sagesse douce et résignée : « Si tu veux être heureux un mois, tue ton cochon ; si tu veux être heureux un an, marie-toi ; si tu veux être heureux toute ta vie, jardine ! » Nous voici donc invités à faire de notre confinement venu de Chine un art de vivre. Cultivons notre jardin, si nous le pouvons !

Un premier obstacle s’élève : les jardineries sont fermées. Mais il reste, par une de ces aberrations dont l’administration est fertile, des plans de tomates, des semences de choux, des sécateurs et même du terreau dans des rayons de certaines grandes surfaces. Ceux qui ont la chance et l’honneur de posséder quelques mètres carrés de terre, ou seulement un balcon, vont vivre ce bonheur plein qui est celui de conduire un potager, car le confinement nous frappe en pleine saison du repiquage.

Unanimité douteuse

La circonstance permettra aux nouveaux cultivateurs d’éviter la télévision, les journaux et les réseaux sociaux qui expliquent avec une unanimité douteuse que le monde ancien, mondial et technologique, est définitivement terminé. Oublions de les écouter ! Ils nous avaient déjà fait le coup après le 11 septembre, après la chute de Lehman Brothers et la crise des surprimes, après le virus H1N1 et après les attentats de 2015 : le vieux monde est mort, clamaient les experts, rien ne serait plus jamais pareil, la mondialisation est finie. On nous le répète à propos du drame du coronavirus. Les Français confinés, quand ils sont privés d’un potager, sont bombardés d’avis concordants sur l’avenir du genre humain. Un monde disparaît, le monde d’après sera tout autre. Pas un journal qui n’explique que la démondialisation est en marche.

On pourrait d’abord observer que lorsque tous les gens disent la même chose et qu’il n’y a pas de contradiction, le risque est grand que tout le monde se trompe. On pourrait aussi observer que la terrible peste de 1720, le choléra meurtrier de 1832 ont fait des ravages mais n’ont point marqué de rupture de civilisation. Il est toujours hasardeux de prédire l’avenir. Que la mondialisation ait aggravé notre mal est une chose. Qu’elle soit terminée en est une autre. La politique extérieure américaine, au-delà des effets de manche, est d’une remarquable continuité ; le système libéral mondialisé ne s’est nullement remis en cause après la crise de 2008, les attentats n’ont pas changé nos habitudes. Le seul facteur des changement intervenus depuis vingt ans ont trouvé leur source dans la créativité des ingénieurs qui nous rendus dépendants de nouveautés qui toutes concernent la communication. Le plus inédit dans l’épidémie de coronavirus est moins la forme de la maladie que la fièvre qu’elle suscite sur les réseaux sociaux.

Ainsi donc, un jardinier avisé a tout lieu de penser que l’après-coronavirus ressemblera quand même beaucoup à un retour au statu quo ante. Ce ne sont pas les virus qui fabriquent l’Histoire : ce sont les soldats qui gagnent des batailles et les inventeurs qui déposent des brevets.

Dieu se rappelle à nous

Le seul changement que nous devons désirer est celui de nos cœurs. La seule démondialisation heureuse serait notre conversion. Par temps d’épidémie, depuis toujours, Dieu se rappelle à nous. Des amis, des collègues m’interpellent : si ton Dieu est amour, pourquoi permet-il le coronavirus ? Je n’ai pas la réponse à cette vieille question, mais je sais que si le coronavirus n’existait pas, il n’y aurait pas grand monde pour se soucier de Dieu en ce moment, et personne pour m’interpeller sur ma foi. Voilà de quoi garder l’espérance.