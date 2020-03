Vers une réouverture du chantier de Notre-Dame ?

Objectif 2024

Totalement bouclé depuis près d’une semaine en raison des mesures de confinement, le chantier de reconstruction de Notre-Dame pourrait reprendre plus vite que prévu. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Philippe Jost, directeur général délégué de l’établissement public, ce lundi 23 mars. « Il y a peut-être des postes qui pourraient être aménagés, de manière à respecter les impératifs du plomb et du coronavirus », a-t-il déclaré au Figaro , en marge d’une visite de contrôle sur le chantier. Il a ajouté : « Nous regardons, avec les entreprises, l’Inspection du travail et l’organisme professionnel de prévention du bâtiment comment faire pour assurer une continuité, en toute sécurité ».

Pour l’instant, la réouverture du chantier reste hypothétique. L’option la plus probable serait d’envoyer des ouvriers au compte-goutte, pour travailler sur des postes spécifiques. Pour l’heure, les représentants de l’établissement public semblent toujours déterminés à respecter le calendrier fixé par Emmanuel Macron, à savoir une réouverture de l’édifice en 2024.