« Prions pour les personnes qui souffrent », implore le pape François dans une vidéo spéciale dédiée à la pandémie

Chaque mois, le Réseau mondial de prière du pape diffuse une vidéo dédiée à une intention choisie en amont par le pontife. Etant donné le contexte de pandémie mondiale, le Pape a décidé de s’exprimer une deuxième fois ce mois-ci, en plus de la vidéo du mois de mars, dans une édition spéciale intitulée « Prions pour le monde » et sous-titrée « Prions pour que la pandémie finisse ». Le tournage a été effectué en grande partie le 11 mars dernier.

« Prions tous ensemble pour les malades, pour les personnes qui souffrent », appelle le successeur de Pierre. Il remercie ainsi tous les chrétiens et hommes et femmes de bonne volonté « qui prient en ce moment, tous unis », quelle que soit la tradition religieuse à laquelle ils appartiennent.

« Protection spéciale » de la Sainte Vierge

Dans cette courte allocution, on entend encore le chef de l’Eglise catholique réciter cette prière du IIIème siècle : « Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie ». On voit ainsi des images du 266e pape tournées lors de son pèlerinage à la basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome, le 15 mars dernier.

Le troisième dimanche de Carême, est-il rappelé dans un communiqué joint à la vidéo, le pape François a en effet prié devant l’icône du Salus Populi Romani de cette basilique papale afin de rappeler sa « proximité » avec ceux qui souffrent et implorer « la protection spéciale » de la Sainte Vierge Marie. Il s’est ensuite rendu en pèlerinage à pied dans les rues de Rome et s’est arrêté dans l’église de San Marcello al Corso, devant le crucifix qui avait été porté en procession en 1522 pour mettre fin à la peste à Rome.

Une semaine pour se mobiliser

Cette vidéo invite à se mobiliser cette semaine « avec prière, compassion et tendresse », déclare pour sa part le Père Fornos. Le 25 mars, jour où l’on fait mémoire de l’annonce de la naissance du Seigneur à la Vierge Marie, le successeur de Pierre a également invité les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous les chrétiens des différentes confessions à prier le Notre-Père à midi, rappelle-t-il.

Une veillée de prière et d’adoration à suivre en direct sur Aleteia est encore prévue le 27 mars, note le jésuite. Le pape argentin donnera à cette occasion une bénédiction Urbi et orbi.