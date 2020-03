Covid-19 : le monde entier pleure Don Giuseppe Berardelli, prêtre de Lombardie

Don Giuseppe Berardelli, 72 ans, était un prêtre très aimé, de la paroisse de San Giovanni Battista depuis 2006, un petit village près de Bergame, qu’il parcourait à moto. Il est mort dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars à l’hôpital de Lovere où il a été hospitalisé pour des problèmes de poumons qu’il avait depuis un an, et qui se sont aggravés ces derniers jours, ayant contracté le covid-19.

Alors que tous les hôpitaux de Lombardie étaient saturés, ne pouvant plus faire face à l’afflux des malades, les paroissiens du père Berardelli s’étaient cotisés afin de lui acheter un respirateur. Mais, le prêtre aurait refusé de s’en servir, demandant à ce qu’il serve à un patient plus jeune que lui. Cette assistance aurait pu lui donner une chance de rester en vie, le prêtre aura donc fait sienne cette phrase de l’Évangile: « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».

Il savait écouter

Décrit par ses paroissiens comme « un homme simple, franc, d’une grande gentillesse et disponible pour tous, croyants et non-croyants », le prêtre était très apprécié, et participait à tous les événements de la région, sans jamais être intrusif. La maire du village de Fiorani, Clara Poli, raconte ainsi aux médias italiens, « c’était un prêtre qui écoutait tout le monde, il savait écouter, celui qui se tournait vers lui savait qu’il pouvait compter sur son aide. Grâce à lui, nous avons pu ouvrir notamment un Centre d’aide sociale, qui a permis d’aider tant de familles et de sans-abris. Sans lui, cela aurait été impossible… »

Faute de pouvoir assister à son enterrement, mais très émus par ce départ au ciel, les habitants du village se sont de concert retrouvés sur leurs balcons, à midi le lundi 16 mars, pour l’applaudir. Partout en Italie, prêtres, religieux et religieuses continuent de s’occuper des plus pauvres au péril de leur vie… Des nombreux témoignages édifiants, porteurs d’héroïsme et de grande Espérance. Le Pape a d’ailleurs tenu à leur adresser un message de soutien.

