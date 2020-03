Nouveau carton d’audience pour la messe du « Jour du Seigneur »

La messe télévisée n’a décidément pas dit son dernier mot. Alors que la France entame sa deuxième semaine de confinement, les catholiques ont vécu le 22 mars leur deuxième dimanche sans pouvoir assister physiquement à la messe. Si certains ont opté pour une célébration de la Parole de Dieu à domicile , ils n’étaient pas moins de 1,7 million de Français à suivre la messe du « Jour du Seigneur » sur France 2, d’après les audiences mesurées par

Cela représente 15,1% du public âgé de 4 ans et plus présent devant la télévision. Un pic à 2,01 millions de téléspectateurs a même été enregistré en fin de programmation. Le programme est arrivé assez largement devant AutoMoto diffusé sur TF1 (1,14 million de téléspectateurs), « Les nouveaux nomades » sur France 3 (398.000) et Turbo sur M6 (entre 515.000 et 1,08 million).

Outre la messe du « Jour du Seigneur », de nombreuses paroisses proposent également des retransmissions en direct via YouTube ou Facebook. Une carte permet de visualiser les paroisses de Paris proposant de suivre en direct leurs messes dominicales.