Covid-19 : la déclaration d’amour de Goldman à tous ceux qui « sauvent des vies »

Jean-Jacques Goldman aura attendu d’être en confinement pour reprendre du service. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le chanteur reprend sa chanson « Il changeait la vie », sortie en 1987 pour un hommage bouleversant à tous ceux qui « sauvent des vies » aujourd’hui, en pleine épidémie de coronavirus.

« C’est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leur propre raison de ne pas laisser tomber », déclare-t-il. « Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à leurs tâches chaque jour, sans même attendre un merci, ils sauvent des vies.

Depuis plusieurs jours les hommages se multiplient pour ceux qui se donnent généreusement pour les personnes touchées par le coronavirus. Chaque soir, à 20h, par exemple, les Français applaudissent ainsi à leurs fenêtres pour dire merci « aux héros en blouse blanche ».