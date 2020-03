Covid-19 : comment assister à la veillée de prière du 27 mars avec le Pape

Bénédiction Urbi et orbi et indulgence plénière

Face à la pandémie du covid-19, il s’agit de répondre par « l’universalité de la prière », de la compassion et de la tendresse, a déclaré le pape François à la fin de l’Angélus dimanche 22 mars. Il a donc demandé à tous les fidèles de se joindre à lui pour un moment de prière inédit, ce vendredi 27 mars prochain, à 18h. Depuis le parvis de la Basilique Saint-Pierre de Rome et face à une place déserte, le Souverain pontife présidera une veillée de prière.

À cette occasion, « nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, et « nous adorerons le Saint-Sacrement », a-t-il expliqué. Le Pape invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à lui « spirituellement » par le biais des médias. Cette cérémonie doit être retransmis à la télévision, à la radio et sur Internet. Vous pourrez la suivre en direct sur Aleteia.

Cette veillée de prière revêt un caractère particulièrement exceptionnel puisqu’elle se terminera par la bénédiction Urbi et orbi (« à la Ville et au Monde ») du Pape, à laquelle sera attachée la possibilité de recevoir l’indulgence plénière. En temps ordinaire, la bénédiction Urbi et orbi est donnée seulement à Noël, à Pâques, et lors de l’élection d’un nouveau Souverain pontife.