Ce n’est pas la première fois dans l’histoire que les chrétiens doivent rester à la maison

Vous êtes confinés chez vous à cause du coronavirus ? « Rassurez-vous ce n’est pas la première fois dans l’histoire de l’Église que les chrétiens doivent rester chez eux et pratiquer leur foi sous le toit de leur maison », assure Christophe Dickès, en préambule d’une courte vidéo d’un peu plus de 6 minutes. Répondant à la demande du père Berger, curé de la collégiale de Poissy, l’historien propose aux internautes de (re)découvrir les premières communautés chrétiennes.

Dans cette première vidéo – trois seront diffusées au total – il revient notamment sur la domus ecclesiae qui signifie littéralement en latin « maison de l’assemblée ». Cette expression est utilisée pour désigner les premiers lieux où se rassemblaient les chrétiens, c’est-à-dire… chez eux !