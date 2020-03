Au Vatican, une Semaine sainte et Pâques inédites

Le Vatican s’apprête à vivre une Semaine sainte historique. La promulgation d’un décret par le cardinal Sarah , préfet de la Congrégation pour le culte divin et pour la discipline des sacrements, et donc en charge de tout ce qui concerne la liturgie sacrée, confirme ce qui semblait hélas inévitable. L’épidémie de coronavirus empêche, constate le cardinal guinéen, de célébrer la messe « communautairement » dans de nombreux pays. Des dispositions exceptionnelles ont donc été prises, et Rome va montrer l’exemple.