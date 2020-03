Jésus tenant l’humanité dans ses bras, l’image qui réconforte les internautes

Une image émouvante de Jésus soutenant dans ses bras l’humanité malade et souffrante, un masque de protection contre l’épidémie sur la bouche, et couverte de drapeaux de différents pays, devient virale sur les réseaux sociaux.

Accueillir, accompagner, aimer… telle est la symbolique de cette image du Christ partagée sur les réseaux sociaux. Elle invite à prendre le temps – imposé et retrouvé à la fois – de contempler, méditer et de prier. Une fois de plus, le Christ est là.