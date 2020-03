Le confinement ou le temps des bénédictions

Les bénédictions font partie de la vie de l’Église, elles sont un rappel des bienfaits de Dieu et cela dans les temps de joie comme dans les temps de peine et d’épreuve. Alors que la France est actuellement confinée pour faire face à l’épidémie de coronavirus, plusieurs prêtres et évêques ont décidé de lutter contre l’épidémie à leur manière, en bénissant leur ville et ceux qui habitent.