Coronavirus : le Saint-Siège rappelle la possibilité de conférer « l’absolution collective »

Si la confession individuelle représente la « manière ordinaire » de célébrer ce sacrement, le code de droit canonique prévoit qu’en cas de « danger imminent de mort » ou en raison d’une « grave nécessité », l’absolution peut être « collective et sans confession individuelle préalable ». Pour la Pénitencerie apostolique, ce dernier cas recouvre l’épidémie de coronavirus dans les endroits les plus touchés par la pandémie et tant que le phénomène se poursuivra.

Cette décision revient toutefois à l’évêque diocésain, rappelle le Saint-Siège. Ce dernier doit tenir compte des critères convenus avec les autres membres de la Conférence épiscopale de son pays ainsi que « du bien suprême du salut des âmes ». Encore faut-il que les pénitents après avoir reçu l’absolution aient l’intention d’avouer « en temps voulu » les péchés graves qu’ils ne leur est pas possible de confesser pour le moment.

La nécessaire « contrition parfaite »

De son côté, l’évêque doit déterminer pour le territoire de sa circonscription ecclésiastique et dans les cas de besoin impérieux les endroits dans lesquels il est permis de donner l’absolution collective : par exemple à l’entrée des services hospitaliers, où se trouvent les fidèles infectés en danger de mort, en utilisant autant que possible les moyens d’amplification de la voix et avec les précautions appropriées, pour que l’absolution soit entendue.

Par ailleurs, en cas de nécessité de conférer à plusieurs fidèles l’absolution sacramentelle, le prêtre doit avertir dans la mesure du possible son évêque ou, s’il ne le peut pas, doit l’informer dans les meilleurs délais. L’évêque doit en outre indiquer aux prêtres et aux pénitents les attitudes de prudence à adopter dans la célébration individuelle de la réconciliation sacramentelle, telle que la célébration dans un endroit aéré à l’extérieur du confessionnal, l’adoption d’une distance commode ou encore l’utilisation de masques de protection.

Là où les fidèles se trouvent dans l’impossibilité de recevoir l’absolution sacramentelle, il est rappelé que la « contrition parfaite » s’exprime par une sincère demande de pardon et par la ferme résolution de recourir à la confession sacramentelle dans les plus brefs délais. Les fidèles obtiennent dans ce cas le pardon des péchés, même mortels.