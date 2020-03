Ancien pneumologue, ce col romain reprend la blouse blanche

« Mon autel sera le lit des malades ». Don Alberto Debbi, 43 ans, est prêtre en Émilie-Romagne, l’une des régions où le coronavirus fait le plus de ravages en Italie. Ordonné en 2018, il était pneumologue avant de devenir prêtre. Cela s’est révélé comme une évidence pour lui : il lui fallait troquer sa soutane contre une combinaison de décontamination afin de se mettre au service de ses frères malades. Il a repris du service à l’hôpital Sassuolo, dans le même service où il avait travaillé comme médecin de 2007 à 2013.

« Je suis spécialisé dans la branche dont nous avons particulièrement besoin maintenant et je ne peux pas reculer », explique-t-il. « Le tourbillonnement d’émotions en ce moment est extraordinaire », note le prêtre, qui ne cache pas son appréhension de reprendre une activité qu’il n’a plus exercé depuis plusieurs années. Pour ce qui est des jeunes de sa paroisse, il n’a pas l’intention de les « abandonner » : « Je serai certainement moins joignable, mais j’ai un téléphone portable et j’utiliserai les réseaux sociaux pour communiquer avec eux ». Mais il reste confiant et ses anciens collègues. D’autant plus que ces anciens collègues n’ont pas caché leur joie de le voir revenir.