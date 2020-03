kiffetonconfinement : et si vous partagiez chaque jour trois bons moments de la journée ?

Ça vous dirait de partager chaque jour 3 bons moments passés ds la journée ? (Yep. Un peu de psy positive peut pas faire de mal).

Je me lance : 1. Le soleil qui chauffait cet après midi 2. Le rire de mes enfants qui chahutent 3. J'entame un bon livre. #kiffetonconfinement — carolineboudet (@carolineboudet) March 17, 2020

« La sieste en semaine ; les câlins à toute heure de la journée ; prendre le temps de checker les radis que j’ai plantés ». « Prendre mon petit-déjeuner avec mon mari en semaine ; rigoler avec les copains au téléphone en pleine journée ; recevoir les remerciements des parents d’élèves car même en temps de crise, l’école s’occupe bien d’eux ». Lancé sur Twitter par l’écrivain Caroline Boudet, le hashtag « #kiffetonconfinement » a suscité quelques émules sur les réseaux sociaux.

Le principe est simple : il suffit de partager chaque jour trois bons moments passés dans la journée. Et pas besoin d’aller chercher loin ces petites joies de chaque jour – en période de confinement, c’est même déconseillé ! Un morceau de chocolat fondant, un échange avec une voisine de part et d’autre de la cour de l’immeuble ou un petit message d’un ami, ce sont déjà des vraies joies. Le Pape lui-même le dit : « Dans ces petites choses, il y a notre trésor ». Et réseaux sociaux ou pas, ce peut être une bonne habitude à prendre en famille, ou personnellement, pour clôturer sa journée le sourire aux lèvres.