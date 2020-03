Contre le coronavirus, la prière du pape François à saint Joseph

Chers frères et sœurs,

Je me joins à la prière que la Conférence épiscopale a voulu promouvoir, en signe d’unité pour tout le pays. Dans cette situation sans précédent, où tout semble vaciller, aidons-nous à rester fermes sur ce qui compte vraiment. C’est une indication de la voie à suivre que je trouve dans les nombreuses lettres de vos Pasteurs qui, en partageant un moment aussi dramatique, cherchent à soutenir votre espérance par leurs paroles et votre foi. La prière du Rosaire est la prière des humbles et des saints qui, dans ses mystères, contemplent avec Marie la vie de Jésus, le visage miséricordieux du Père. Et combien nous avons tous besoin d’être vraiment consolés, de nous sentir enveloppés par sa présence d’amour !