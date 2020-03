Quelles sont les apparitions de saint Joseph reconnues par l’Église ?

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Depuis 500 ans, des dizaines d’apparitions de la Vierge Marie ont été rapportées dans le monde entier : Lourdes Fatima, Pontmain, Guadalupe, Beauraing, Banneux, Akita… et bien d’autres. Toutes sont marquées du sceau de l’approbation ecclésiastique. Quant à saint Joseph, le saint le plus prié dans le monde après Marie ? Ses apparitions ne sont pas nombreuses : Aleteia en a relevé quatre reconnues et authentifiées par l’Église :