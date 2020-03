La messe télévisée de France 2 plus suivie que Téléfoot

1,12 million de téléspectateurs

La messe séduirait-elle plus que le foot ? C’est en tout cas ce que montrent les audiences télévisées du dimanche 15 mars 2020. Si les messes publiques sont suspendues en France jusqu’à nouvel ordre en raison de l’épidémie de coronavirus, les Français n’ont pas pour autant décidé d’arrêter de participer à l’office dominical.

Quelque 1,12 million de Français ont suivi la messe sur France 2 dimanche dernier. La part d’audience a atteint 12,1% auprès de l’ensemble du public âgé de 4 ans et plus. Sur ce créneau horaire, France 2 a fait partie du peloton de tête des audiences en se plaçant devant l’émission Téléfoot de TF1 (932.000 téléspectateurs) et celle de M6, Turbo (437.000 et 966 000 téléspectateurs). Seule BFMTV a fait un peu mieux avec 1,2 million de téléspectateurs.

Un chiffre qui ne tient pas compte de celles et ceux, nombreux, qui ont participer à la messe en communion spirituelle ou qui ont sanctifié leur dimanche par une célébration de la Parole de Dieu.