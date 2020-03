Et vous, quel est votre rêve de réussite ?

). Il n’est pas sûr que Joseph aurait souscrit à cette présentation des choses : il n’est pas sûr, si optimiste qu’il fût, qu’il aurait estimé que tout lui réussissait. Au moment où cette phrase est prononcée par le narrateur, Joseph vient d’être vendu comme esclave par ses frères, échappant de peu à la mort, et exilé en Égypte. Certes, tout se passe relativement bien pour lui dans la maison de son maître, Putiphar, jusqu’à ce que par une manœuvre indélicate de la maîtresse de maison, la femme de Putiphar, Joseph se retrouve en prison. Tout lui réussissait ?!

« Le Seigneur était avec Joseph, et tout lui réussissait » ( Gn 39, 2

Ce Joseph-là aurait été en droit de s’exclamer comme Gédéon dans le Livre des Juges quand l’Ange du Seigneur lui dit : « Le Seigneur est avec toi » – « Pardon, mon Seigneur ! Si Dieu est avec nous, d’où vient tout ce qui nous arrive ? » (Jg 6, 13). Voilà ce que Joseph comme tant d’entre nous pourrait dire : « Si le Seigneur est avec nous, d’où vient tout ce qui nous arrive ? « .

On dit du Joseph de l’Ancien Testament, ce sont même ses frères qui le disent, qu’il est l’homme aux songes. « Voilà l’homme aux songes qui arrive ! » (Gn 37, 19). C’est ainsi que Joseph les a exaspéré, en leur racontant avec toute sa naïveté, les rêves de grandeur qu’il faisait : « Écoutez le rêve que j’ai fait : nous étions à lier des gerbes dans les champs, et voici que ma gerbe se dressa et qu’elle se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et elles se prosternèrent devant ma gerbe ». Ses frères lui répondirent : « Voudrais-tu donc régner sur nous en roi ou bien dominer en maître ? » Et ils le haïrent encore plus, à cause de ses rêves et de ses propos.

Les songes de saint Joseph, ce ne sont pas des rêves de grandeur ni de réussite au sens où nous l’entendons habituellement.

Il eut encore un autre songe, qu’il raconta à ses frères. Il dit : « J’ai encore fait un rêve : il me paraissait que le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta cela à son père et à ses frères, mais son père le gronda et lui dit : « En voilà un rêve ! Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner devant toi ? » Ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans sa mémoire.

Lire aussi : Quatre vertus pour les hommes confinés

Je vous invite à comparer avec les songes que le saint Joseph du Nouveau Testament fait au début de l’évangile selon saint Matthieu : ce ne sont pas des rêves de grandeur ni de réussite au sens où nous l’entendons habituellement. Mieux encore, nous retrouvons chez saint Joseph du Nouveau Testament le deuxième songe du Joseph de l’Ancien appliqué à la Vierge Marie, « une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles » et vous savez la suite, cruciale pour l’histoire du Salut : « Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, qui vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance ».

La réussite d’un homme se mesure à la protection qu’il assure à sa famille, ses enfants et aux plus faibles. Est-ce là votre rêve de réussite ? »

Joseph, fils de David, lui dit l’Ange apparu en songe, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit.

La réussite d’un homme se mesure à la protection qu’il assure à sa famille, ses enfants et aux plus faibles. Est-ce là votre rêve de réussite ?

Ce texte est extrait du livret du pèlerin de la Marche de Saint Joseph édité par Magnificat. Ce projet porté par des laïcs catholiques issus de plusieurs paroisses d’Ile de France devait réunir à Paris plus de 2.000 hommes, pères, époux, de toutes générations et de toutes conditions physiques ou sociales. Il a été annulé en raison de l’épidémie de covid-19.