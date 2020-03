Coronavirus : le pape François invite les fidèles à réciter tous ensemble le Rosaire ce soir à 21h

« Je fais mien l’appel des évêques italiens qui, dans cette urgence sanitaire, ont appelé à un moment de prière pour tout le pays », a poursuivi le primat d’Italie. Ce 19 mars, chaque famille, chaque fidèle, chaque communauté religieuse, « tous unis spirituellement », pourront réciter le chapelet à 21h en méditant les mystères lumineux, a-t-il demandé

Protecteur de la Sainte-Famille, saint Joseph est aussi le gardien de toutes les familles et prend soin de « manière spéciale » des malades et des personnes risquant leur vie pour les victimes : les médecins, les infirmières et les volontaires, a-t-il égrainé. Cette initiative de prière a trouvé un véritable écho non seulement en Italie, mais aussi à travers le monde où l’épidémie de covid-19 gagne les pays un à un.