Coronavirus : des religieuses espagnoles s’autorisent une petite entorse

On se croirait presque dans un remake de Sister Act. Mais ce n’est pas pour aller tapoter un jukebox que ces dominicaines du couvent de Santo Domingo de Caleruega, à Burgos (Espagne), ont fait une légère entorse à leurs habitudes en diffusant sur Facebook une vidéo dans laquelle elles se mettent en scène.

Depuis quelques jours, des milliers d’Espagnols sortent tous les soirs à leurs fenêtres et balcons à la même heure pour applaudir le personnel de santé qui s’investit sans relâche dans les hôpitaux et les centres de santé. Un dévouement tel que ce temps d’hommage collectif est quasiment devenu l’événement le plus important de la journée. Et à tel point que même les religieuses, d’habitude cloîtrées et limitant leur contact avec le reste du monde, ont décidé de s’y joindre.

Elles ont donc publié une vidéo où on les voit applaudir en chœur, accompagnée de ce commentaire :

Parce que nous savons que nous sommes corps et âme, et que même si nous prenons soin du spirituel, nous sommes un tout et que les deux sont nécessaires, et que nous avons besoin de vous. Parce que vous donnez de votre vie, de votre temps et de votre force à chaque patient comme s’il était seul au monde. Parce que vous ne comptez pas le temps qui passe et que vous ne vous épargnez aucun effort. Parce que vous êtes toujours là et maintenant plus que jamais… Merci beaucoup.

Un beau geste de la part de cette communauté de douze religieuses qui consacrent leur vie au recueillement et à la prière et qui montrent la puissance de l’unité.