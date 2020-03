À Madrid, Lucas et Gloria se marient le jour du confinement

Ils se confient à saint Joseph

Ils ont 23 et 24 ans et il y a quelques semaines, Lucas et Gloria commencent à réaliser que leur prochain mariage prévu le 18 avril risque d’être compromis en raison de l’épidémie de coronavirus. Alors il faut prendre une décision. Et pour eux, une chose est claire : l’important est de se marier devant Dieu. Voilà l’essentiel, tant pis pour l’accessoire. Pas d’invités, pas de fête, pas de fleurs, pas de lune de miel…

Mais il faut néanmoins trouver un lieu. Les fiancés se renseignent, est-il possible de se marier dans une maison ? En parallèle ils contactent le sanctuaire de Schoenstatt, près de Madrid, où ils prévoyaient de se marier le 18 avril prochain, pour savoir si la date peut être avancée. En attendant, ils se rendent ensemble à l’adoration dans leur paroisse habituelle, se confiant à l’intercession de saint Joseph. Une semaine plus tard, jeudi 12 mars, ils reçoivent la réponse du sanctuaire : ils ont l’autorisation de se marier mais la cérémonie doit être immédiate. Ce sera donc samedi 14 mars à 16h.

Et le grand jour arrive, le même jour en Espagne où l’état d’alerte est décrété face au coronavirus. Lucas a récupéré le costume de mariage du frère de Gloria, marié l’année dernière, tandis que Gloria porte la robe de sa belle-sœur. Et en guise de bouquet, ce sont les fleurs du jardin de ses parents qui feront l’affaire ! Dans le petit sanctuaire de Madrid, ils sont à présent un peu plus de dix : les mariés, les parents, les frères, le prêtre, Dieu et la Vierge Marie.

« Nous voulons exhorter les jeunes à s’abandonner pleinement à Dieu le Père, car peu importe les projets que nous faisons dans notre vie, Dieu les surpasse », assurent les jeunes mariés à Aleteia. Ils confient aussi le joli message reçu d’un de leurs amis, absent comme les autres, de la noce :

Et quand le moment est venu d’évoquer le mystère de la naissance de Jésus, j’ai pensé à la similitude de votre situation avec celle de Marie et Joseph. Eux aussi ont été surpris par les circonstances, même face à la naissance de Dieu, mais le malaise, la peur et les tribulations auxquels ils ont été confrontés, plutôt que de devenir un obstacle à la confiance, ont été une épreuve qu’ils ont gagnée avec l’aide de Dieu, ce qui rend chaque circonstance positive pour ceux qui ont confiance en Lui.

Un beau message pour tous les européens, en cette période de crise. Alors vive les mariés !