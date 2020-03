Le confinement, l’occasion de redécouvrir le son des cloches

Et si la période de confinement était le moment d’apprécier tout particulièrement le son des cloches de nos églises ? « Les temps à venir nous sont ainsi donnés pour qu’en nous retirant dans le désert et dans ce jeûne imprévu et douloureux, nous puissions laisser grandir en nous le goût de cet amour du Christ », rappelait Mgr Michel Aupetit dans sa lettre aux fidèles du diocèse de Paris ce vendredi 13 mars. Pour aider les croyants à prier, les frères dominicains de Rennes sonnent désormais les cloches au moment de l’Angélus, à midi. « Comme cela, dans le quartier, on saura qu’une communauté prie pour vous », expliquent-ils. Et ils ne sont pas les seuls avoir pris cette initiative.





De nombreuses vidéos partagées

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes partagent des vidéos de cloches qui raisonnent dans des rues désertes. À Lyon ou à Amiens, certains fidèles déposent des bougies au bord de leurs fenêtres en signe d’espérance. Ce jeudi 19 mars, pour la fête de saint Joseph, plusieurs fidèles ont prévu de déposer une bougie allumée et un petit tissu blanc à leur fenêtre. Ils suivront ainsi l’initiative lancée par la Conférence épiscopale italienne de l’autre côté des Alpes.