La déclaration d’amour bouleversante de ce prêtre à son père âgé

« Papa je t’aime ». Le message est on ne peut plus clair. C’est justement pour cela que le père Pascal Marie, curé de la paroisse Notre-Dame de l’Estuaire, à Honfleur (Calvados), s’est planté devant la fenêtre de son père Pierre qui réside dans un Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de la région. À défaut de pouvoir lui rendre visite ou de lui téléphoner – le vieil homme est quasi sourd – il a trouvé un autre moyen de lui transmettre son amour.

« Cela a été un moment très fort. Nous ne sommes pas habitués à nous dire cela. Mon père est un homme de 88 ans et il y a une sorte de pudeur entre père et fils. Par la fenêtre, j’ai vu ses deux bras se lever et il s’est mis à pleurer », confie le père Pascal Marie à Aleteia. Ce geste touchant, qui a ravi son père, montre qu’en amour, on peut toujours être inventif. Même en période de coronavirus. Et que se dire « je t’aime » n’est jamais inutile.