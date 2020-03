Coronavirus : cette famille récite le chapelet en direct tous les matins sur Insta

@Florence Givelet de Lespinay Louis

Depuis qu’elle « suit » sur Instagram Kristin , cette américaine maman de six enfants qui récite le chapelet tous les jours en live avec ses « abonnés », Florence Givelet de Lespinay, mère de cinq enfants expatriée aux Pays-Bas, nourrissait secrètement cette idée de communauté de prière via les réseaux sociaux. Bouleversée par la crise sanitaire actuelle, d’autant plus intimement que Louis, leur quatrième enfant, est porteur de handicap et a une santé très fragile, elle a concrétisé son projet en lançant ce lundi 17 mars leur premier chapelet en direct depuis son compte Instagram extra.ordinary.mum

« Je me sens appelée à prier maintenant, pour moi, pour ma famille, pour les autres, pour ceux qu’on aime, pour ceux que l’on ne connaît pas », confie-t-elle à Aleteia. « Nous passons en ce moment beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je propose simplement de prendre une quinzaine de minutes par jour pour prier ensemble, plutôt que de faire son marché sur Instagram ». Toute la tribu est donc rassemblée à 8h30 pétantes tous les matins pour le chapelet, avant de commencer l’école à la maison à 9 heures. Si ce matin, ce premier chapelet en live a enregistré 120 vues, le rêve de Florence est que d’autres prennent la relève pour proposer des chapelets toutes les heures de la journée, voire de la nuit.