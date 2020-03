Avant le confinement, le joli geste des restaurateurs et des fleuristes

Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement a annoncé la fermeture de nombreux commerces jugés non-essentiels. Pour ceux disposant de denrées périssables comme les fleuristes et les restaurants, c’est une véritable course contre la montre qui s’est engagée afin de limiter le gaspillage. Très rapidement, plusieurs enseignes ont annoncé sur leurs devantures ainsi que sur les réseaux sociaux un déstockage massif… et gratuit.

À Marcq-en-Barœul, dans le Nord, la crêperie Suzette a annoncé une distribution « jusqu’à épuisement des stocks » de tous ses produits frais. « Une petite boîte sera à disposition si le cœur vous en dit », précise l’enseigne pour qui les prochaines semaines devraient être financièrement difficiles.

À Agen, le restaurant « L’Indé » a choisi d’offrir des plateaux-repas à tous les soignants du centre hospitalier de la ville. Une initiative saluée par Pierre Chollet, adjoint au maire et chef du service pneumologie.

Remerciements les plus chaleureux à l’équipe du restaurant «l’Indé » qui a offert des plateaux-repas à tous les soignants de notre service de Pneumologie au Centre Hospitalier d’AGEN. Dr Pierre Chollet Chef de Service — Pierre Chollet (@CholletPierre) March 17, 2020

Ici, c’est l’annonce d’un restaurant situé à Pernety, dans le 14e arrondissement, qu’une internaute a relayée.

Ceux qui sont dans le 14eme et dans le besoin ce restaurant donne des produits frais !! Belle initiative ! Métro Pernety ( ligne 13) #CoronavirusFrance pic.twitter.com/oQvhCaYfkM — Coura.A (@h_coura) March 17, 2020

À Nantes, pour limiter au maximum le gaspillage, « Les Saveurs DétonNantes », un regroupement d’artisans Nantais faisant la promotion des produits locaux, a partagé un document permettant à chaque restaurant de s’inscrire avec son adresse, les produits dont il souhaite se débarrasser et l’heure du déstockage.

Si les restaurants sont concernés au premier plan, c’est aussi le cas des fleuristes qui doivent fermer leurs portes. Parce qu’il est souvent plus facile de parler avec des fleurs qu’avec des mots, nombre d’entre eux ont fait don de leurs bouquets pour adoucir ce temps de confinement. Florilège d’internautes comblés.

Je faisais mon dernier running avant le confinement, quand je suis passée devant un fleuriste qui offrait très gentiment toutes ses fleurs aux passants, avant la fermeture… Je vous le dis, ce n’est la fin du monde les amis. Il y a encore des fleurs 🌸 #COVID19 #confinement pic.twitter.com/qAs6la60Ua — Agathe (@ReyAgathe) March 17, 2020

Appel du fleuriste du marché. Avant confinement, Il a tenu à offrir toutes ses fleurs à l’hôpital pour remercier tous les soignants de leur action et leur donner courage pour les jours à venir . Émotion. Les rochelais sont formidables. Vos hôpitaux sont à vos côtés . #Merci pic.twitter.com/ZmouriMCEH — Pierre Thépot (@Pierrethepot) March 16, 2020

Merci à l’adorable fleuriste d’avoir déposé ses fleurs à notre porte pour vider son stock… Un peu de baume au coeur 🌸💗#COVID19france #confinementtotal #StayAtHome pic.twitter.com/nbhb1OrdoC — Mel (@melmooow14) March 17, 2020

À Lyon, un fleuriste a ouvert ce matin pour distribuer gratuitement ses fleurs 💐 #confinementtotal #CORONAVIRUSENFRANCE pic.twitter.com/ZtqEUtSrlx — Martin Cdrc (@MacDrcF) March 16, 2020

Le fleuriste en bas du cabinet fermait ce midi. Il a donc distribué gratuitement toutes ses fleurs coupées. Un beau geste. pic.twitter.com/RhqF36KDcD — vergiberation ! 🐈 (@vergiberation) March 17, 2020

Ma fleuriste Virginie met ses fleurs sur le banc pour qui en veut! pic.twitter.com/vziFpKNYh3 — Mathilde Japrisot (@MathildeJapriso) March 16, 2020