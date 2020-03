Coronavirus : LVMH va produire gratuitement du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux

« Face au risque de pénurie constaté en France, le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault a demandé à la branche parfums et cosmétiques du groupe (Christian Dior, Guerlain et Givenchy) de mobiliser dès ce lundi ses capacités de production pour fabriquer et offrir aux pouvoirs publics des quantités importantes de gel hydroalcoolique », indique un communiqué du groupe de luxe.

Douze tonnes seront fabriquées dès cette semaine et ensuite livrés prioritairement aux 39 hôpitaux de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), une initiative qui durera « le temps nécessaire », dit le groupe.