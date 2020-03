Ces saints qui ont vécu des épidémies en première ligne

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Pendant la « peste de Cyprien » au III

e

siècle (célèbre pour avoir occasionné la mort de plus de 5.000 personnes par jour à Rome), on rapporte que les chrétiens étaient en première ligne auprès des malades, prêts à les soigner quel qu’en soit le coût. À Alexandrie (où deux tiers de la population succomba à cette épidémie), saint Denys écrivit au sujet des chrétiens : « La plupart de nos frères, par un excès de charité et d’amour fraternel, ne s’écoutaient pas eux-mêmes mais s’attachaient les uns aux autres, visitant sans précaution les malades, les servant sans cesse, leur donnant leurs soins dans le Christ et ils étaient heureux d’être emportés avec eux ; ils puisaient le mal chez les autres, faisant passer en eux la maladie de ceux qui étaient proches et prenant volontiers leurs souffrances. »

D’ailleurs, tant de chrétiens succombèrent en soignant les malades d’Alexandrie que le martyrologe les commémore le 28 février en tant que « saint martyrs pendant la grande peste dont la ville d’Alexandrie fut affligée ». Alors que le coronavirus se propage dans le monde, occasionnant des cas de maladie mais surtout beaucoup d’angoisse, nous pouvons nous tourner vers ceux qui combattirent en leur temps de violentes épidémies avec un comportement qui fit d’eux des saints.

À l’heure où nous connaissons nous aussi une période d’épidémie, nous pouvons demander à ces saints d’intercéder pour nous. Confions-leur les malades, les soignants, et toutes les personnes qui souffrent de cette situation.